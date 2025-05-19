Soma'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 13 Yaralı

Soma'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 13 Yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yalçın G. idaresindeki 34 KUF 316 plakalı minibüs, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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