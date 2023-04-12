SOMA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLEN MADENCİ ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Soma ilçesinde 5 mesai arkadaşının yaralandığı maden ocağındaki karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın (30) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sevda Pazarcık (29), eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Eynez Mahallesi'ndeki özel maden ocağında, 11 Nisan'da, çalışma alanı açmak amacıyla yapılan kontrollü patlamanın ardından ortaya çıktığı düşünülen karbonmonoksit gazından 6 işçi etkilendi. Gazdan etkilenen madencilerden 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık, olay yerinde hayatını kaybederken Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut hastanede tedavi altına alındı. EŞİ TABUTUNA SARILDI

Pazarcık'ın cansız bedeni İzmir'de yapılan otopsinin ardından memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Pazarlıoğlu Köyü'ne getirildi. Maden işçisinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Eşinin tabutu başına gelen Sevda Pazarcık ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Pazarcık'ın cenaze namazına yakınları ve sevenleriyle birlikte Soma'dan gelen mesai arkadaşları katıldı. Tevfik Pazarcık'ın cenazesi, öğle namazı sonrası camii önünde kılınan cenaze namazının ardından Pazarcık köy mezarlığına dualarla toprağa verildi.

Görüntü Döküm

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-Eşinin tabuta sarılması

-Taziyelerin kabulü ve dua

-Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera Ali Sencer ARSLANZONGULDAK,(DHA)