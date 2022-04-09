Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı - Haberler

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Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

AA - Güncel
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Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçedeki bir termik santralde çalışan işçileri taşıyan M.A.S.'nin kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, Yağcıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan şoför ile 6 yolcu ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

AA / Güncel

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