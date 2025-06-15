Soma'da İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Soma ilçesinde, Bayat Mahallesi ve Soğukdere mevkisinde çıkan iki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlara müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

?Soğukdere mevkisinde orman yangını çıktı

Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle iki yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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