Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anılıyor

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi anılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren işçilerin mezarlarına karanfil bırakan yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Soma'da, 13 Mayıs 2014'te, vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galerilerin dumanla dolmasıyla başlayan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma etkinlikleri düzenleniyor. Saat 10.00'da, Soma'daki Maden Şehitliği ve Anıtı'na gelen Maden-İş sendikası üyeleri, mezarlara karanfil bırakıp dua etti. Sendika üyelerinin yanı sıra ölen madencilerin yakınları da sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa geldi, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Ne hissedeyim, her zamanki gibi burukluk hissediyorum. Adalet yok, katiller dışarıya çıktı. Bizi savunan avukatlar içeri girdi, bu adalet mi? 301 kişi vefat etti. Tutuklu var mı? Yok. Senelerce mücadele verdik ama sözümüzü duyan olmadı. Anneyim, içim yanıyor."