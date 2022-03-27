SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soma ilçesi kırsal Uruzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve su tankerleri ile müdahale edildi. Mahalleli de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title