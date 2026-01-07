Manisa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alışveriş nedeniyle tartışan iki akraba arasında yaşanan olay, birinin tabancayla vurulmasıyla sonuçlandı.
Kahraman Mahallesi'nde bakkal işleten Cavit C. ile akrabası Barış C.(43) arasında iddiaya göre, alışveriş tutarı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Cavit C., akrabası Barış C.'ye tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine işletmeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde göğsünden vurulan Barış C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.
Olayın ardından şüpheli Cavit C, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
