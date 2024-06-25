Soma'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(SOMA ) - Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallesi olan depreme ilişkin Vali Enver Ünlü, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum iletilmediğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01: 36'da, 4,8 büyüklüğünde derinliği 10.24 kilometre olarak ölçülen deprem meydana geldi. Deprem, Soma ve çevresinde hissedildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar mahallemiz olan saat 01: 36 da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi,ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."