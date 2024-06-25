Soma'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.