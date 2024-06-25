Soma'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 10,24 kilometre olarak belirlendi. Depremin ardından 4 artçı sarsıntı yaşandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.