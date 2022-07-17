Soma'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Soma İlçesi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Muğla'nın Soma İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Afad, bugün saat 14.55'te Soma'da deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi de Soma'da 10 dakika ara ile 4.3 ve 4.5 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini açıkladı. ANKA / Güncel Muğla AFAD Soma Güncel Haberler

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