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Solunum Yolu Virüslerinin Arttığı Kanada'da Çocuk İlaçları Kıtlığı Yaşanıyor

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Solunum Yolu Virüslerinin Arttığı Kanada'da Çocuk İlaçları Kıtlığı Yaşanıyor

LONDRA, 22 Kasım (Xinhua) -- BBC'nin bildirdiğine göre Kanada, ülke çapında solunum yolu virüslerinin artması nedeniyle çocuklara yönelik ağrı kesici ilaç kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

LONDRA, 22 Kasım (Xinhua) -- BBC'nin bildirdiğine göre Kanada, ülke çapında solunum yolu virüslerinin artması nedeniyle çocuklara yönelik ağrı kesici ilaç kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kısa süre önce yayınlanan habere göre, Kanada'nın aylardır çocukların ibuprofen ve asetaminofen (Advil ve Tylenol) eksikliğini etkili bir şekilde gidermekte başarısız olması ebeveynleri çaresiz ve ilaçsız bıraktı.

Gözlemciler, başta üçü de çocuklarda ateşe neden olan koronavirüs, grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV) olmak üzere çocuklar arasındaki viral enfeksiyonlardaki olağandışı artışın ağrı kesicilere olan yoğun talebi tetiklediğini belirtiyor.

Haberde Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde profesör ve eczacı olan Kelly Grindrod'un, "Solunum yolu virüsü mevsimi zaten zorlu ve şimdi daha da kötü görünüyor" dediği de aktarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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