Solunum Sıkıntısı Çeken Öğrenci YKS'ye Ambulansla Gitti
Afyonkarahisar'da sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören bir öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT'ye ambulansla götürüldü. Oksijen desteği ile sınav merkezine ulaşan öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra hastaneye geri döndü.
Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği sınav yerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulansla götürüldü.
Oksijen desteğine ihtiyaç duyan öğrenci, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki sınav merkezine taşındı.
Dün de sağlık ekipleri eşliğinde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) yapıldığı sınav salonuna kadar götürülen öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel