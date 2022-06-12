Soluk borusuna şeker kaçan minik kızı marketçi babası kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soluk borusuna şeker kaçan minik kızı marketçi babası kurtardı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Erzurum'da, yediği şeker soluk borusuna kaçan 2 yaşındaki kız çocuğunun, babasının müdahalesiyle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da, yediği şeker soluk borusuna kaçan 2 yaşındaki kız çocuğunun, babasının müdahalesiyle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Haznedar Caddesi'nde market işleten Fırat Kırkçeşme'nin 2 yaşındaki kızı Zümra, 2 gün önce annesiyle babasının iş yerine gitti. Kırkçeşme'nin eşiyle sohbet ettiği sırada, minik kızı Zümra da raftan aldığı bir şekeri ağzına attı. Kızının nefes almakta güçlük çektiğini gören baba Kırkçeşme, yaptığı "Heimlich manevrası"yla şekerin kızının nefes borusundan çıkmasını sağladı. Bunun üzerine minik Zümra, rahat nefes almaya başladı.

O anlar ve babanın müdahalesiyle Zümra'nın kurtulması, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fırat Kırkçeşme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesiyle markete gelen kızının raftan büyük bir şekeri ağzına attığını ve bunu o an göremediklerini söyledi. Daha sonra kızının nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Kırkçeşme, "Annesi o sırada panik ve telaş yaptı, ben de sakince market içinde çocuğuma 'Heimlich manevrası'nı yapmaya çalıştım. Sonra aynı uygulamayı dışarda yaptım. Böylece çocuk rahat nefes almaya başladı ve büyük kaza atlatmış olduk." dedi.

Kırkçeşme, "Heimlich manevrası"nı televizyon ve sosyal medyadan öğrendiğini belirterek bu uygulamayla çocuğunun hayatını kurtardığını ifade etti.

Bu tarz olaylarda panik yapılmamasını ve soğukkanlı olunmasını tavsiye eden Kırkçeşme, "Geçen yıl da iş yerimi açtığım sırada 150 kilo ağırlığındaki tente hemen yanı başıma düşmüştü ve o zaman da soğukkanlı hareket etmiştim. Şimdi de aynı şekilde davranıp kızımın hayatını kurtardım. O an annesi çocuğun nefes alamadığını söyleyince yerimden kalkıp müdahale ettim. Annesi çok korkmuştu." diye konuştu.

Kırkçeşme, çocuğunun başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü anlatarak insanların hayat kurtaran "Heimlich manevrası"nı öğrenmesini istedi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title