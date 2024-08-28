SOLOTÜRK, Yenikapı'da gösteri uçuşu için çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cuma günü Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesinde sabah saatlerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren pilotlar, akşam saatlerinde de bir uçuş daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren çevre tanıma uçuşunu takip eden birçok kişi, cep telefonu kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel