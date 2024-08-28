SOLOTÜRK, Yenikapı'da gösteri uçuşu için çevre tanıma uçuşu yaptı
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, sabah saatlerinde Yenikapı'da çevre tanıma uçuşu yaptı. Etkinlik öncesinde yapılan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cuma günü Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesinde sabah saatlerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren pilotlar, akşam saatlerinde de bir uçuş daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren çevre tanıma uçuşunu takip eden birçok kişi, cep telefonu kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi.