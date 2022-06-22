SOLOTÜRK Yalova'da prova uçuşu yaptı
AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Prova uçuşunu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda takip edenler, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Ekibin provası yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, 26 Haziran'da aynı bölgede gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
AA / Sıtkı Yıldız - Güncel