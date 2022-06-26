SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti. Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı. SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi. AA / Sıtkı Yıldız - Güncel Türk Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Meydanı Yalova Güncel Haberler

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