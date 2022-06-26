SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Meydanı Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title