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SOLOTÜRK ve Akıncı'nın Nefes Kesen Gösterisi TEKNOFEST'te

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Akıncı'nın ortak uçuş gösterisi büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu eşsiz havacılık performansını hayranlıkla izledi.

SOLOTÜRK ve Akıncı'dan nefes kesen gösteri

ADANA - Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Akıncı'nın nefes kesen gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ilk gününde SOLOTÜRK ve Akıncı ilk kez gökyüzünde vatandaşları selamladı. Bayraktar AKINCI TİHA ve TB 3 kol uçuşu gerçekleştirirken, SOLOTÜRK pilotları gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Akıncı ile SOLOTÜRK ilk kez gökyüzünde birlikte uçtu.

Elif Kalan, SOLOTÜRK gösterisini ilk kez izlediğini belirterek, "Muhteşem bir gösteri. Neden düşmana korku, dosta güven verdiğini anladım. Hayallerim değişti. Pilot olmak istiyorum" dedi.

Festivale katılan Semih Öğüt ise hayranlık ve gururla gösterileri izlediğini kaydederek, "Keşke havacılık okusaydım" diye konuştu.

SOLOTÜRK ve Akıncı'nın Nefes Kesen Gösterisi TEKNOFEST'te
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel

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