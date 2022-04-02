SOLOTÜRK Van'da gösteri uçuşu yaptı
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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Edremit Kent Meydanı'nda SOLOTÜRK'ün Van semalarındaki uçuşunu beğeniyle izleyen vatandaşlar o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Meydanda ayrıca Tuşba Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı.
Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.