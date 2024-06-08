SOLOTÜRK, Vaasa Airshow'da Gösteri Uçuşu Yapacak

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 13 Haziran'da prova, 15-16 Haziran'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşları Finlandiya yerel saatine göre yapılacak.