SOLOTÜRK'ün pilotları Kayseri'de vatandaşlarla buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurşunlu Otoparkı'nda açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ne gelen SOLOTÜRK ekibi, burada vatandaşlarla buluştu.

SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, ziyaretçilerin SOLOTÜRK posterini imzaladı.

Ekibi ziyarete gelen 92 yaşındaki Hüseyin Yalçın, bütün SOLOTÜRK üyelerini sevdiğini söyleyerek başarılar diledi.

SOLOTÜRK ekibi de Yalçın'a imzalı poster imzalayarak hediye etti.

Ziyaretçilerden Tuğçe Tekçe ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Dijital Gösterim Merkezi'nin açık kalma süresinin 6 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirterek, "SOLOTÜRK'ün geleceğini duyduk ve onun için buraya geldik. Binbaşılarımız çok gurur verici. Gökyüzünde mükemmel gösteriler yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir ambiyans var. Ben de SOLOTÜRK posteri imzalattım. Herkese gelmesini tavsiye ederim." dedi.