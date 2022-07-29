SOLOTÜRK'ün kokpitinden nefesleri kesen TEKNOFEST gösterisi TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası) Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı. TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası) Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı. Güncel AA / Türk Hava Kuvvetleri Türk Hava Kuvvetleri Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SOLOTÜRK'ün kokpitinden nefesleri kesen TEKNOFEST gösterisi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.