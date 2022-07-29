SOLOTÜRK'ün kokpitinden nefesleri kesen TEKNOFEST gösterisi
TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası) Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı.
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TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası)
Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı.
AA / Türk Hava Kuvvetleri - Güncel