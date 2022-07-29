SOLOTÜRK'ün kokpitinden nefesleri kesen TEKNOFEST gösterisi - Haberler

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SOLOTÜRK'ün kokpitinden nefesleri kesen TEKNOFEST gösterisi

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası) Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

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TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında SOLOTÜRK'ün gösterisi (kokpit kamerası)

Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar GİRESUN - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Giresun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

AA / Türk Hava Kuvvetleri - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Giresun Güncel Haberler

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