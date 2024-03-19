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MSB, SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi gösteri uçuşunu paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu gerçekleştirdi. MSB'nin sosyal medya hesabında, uçuşa ait kokpit görüntülerinin paylaşıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yaptı.

Uçuşa ait kokpit görüntülerin paylaşıldığı MSB'nin sosyal medya hesabında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi de gösteri uçuşu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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