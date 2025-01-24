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SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Eğitim Uçuşu İlgiyle Takip Edildi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştirilen eğitim uçuşlarıyla hem vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük ilgi gördü. Uçuşlar 30 Ocak'a kadar her gün devam edecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Konyaaltı ve Lara açıklarında yapılan uçuşları, Antalyalılar da takip etti.

Pilotun yaptığı akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, uçuşun sonunda SOLOTÜRK'ü alkışladı.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar her gün yapılacak.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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