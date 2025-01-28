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SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Eğitim Uçuşları Yoğun İlgi Gördü

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Eğitim Uçuşları Yoğun İlgi Gördü
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Alçak uçuşlar ve etkileyici manevralar izleyenlerden büyük alkış aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler ilgiyle takip etti.

Konyaaltı Sahili açıklarında düzenlenen uçuşlarda, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobasi hareketleri beğeni topladı. Alçak uçuşlar ve farklı manevralar, yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıları heyecanlandırdı.

Plaja gelenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarında sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.

Sahil bandında eğitim uçuşlarını yöneten SOLOTÜRK pilotları da ilgi gördü.

Eğitim uçuşunun ardından vatandaşlar, pilotlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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