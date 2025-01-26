SOLOTÜRK'ün Akrobasi Gösterisi Antalya'da İzleyicileri Büyüledi
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstünde gerçekleştirdiği eğitim uçuşuyla hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekti. Eğitim uçuşları 30 Ocak'a kadar sürecek.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Sergilenen farklı akrobatik manevralar izleyenlerin ilgisini çekerken, yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları 30 Ocak'a kadar devam edecek.