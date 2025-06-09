SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. Yılında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. Yılında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. yılına özel olarak gerçekleştirilen gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri, 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla yıl dönümünü kutluyor.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel gerçekleştirilen gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini paylaştı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüksek teknolojisi, sarsılmaz inancı ve katı disipliniyle Türk Hava Kuvvetleri 114 yıldır semalarda. Atamızın izinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla gök vatanda her daim var olacağız. Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü yıl dönümüne özel olarak icra ettiğimiz gösterimizden görüntülerimizle sizi baş başa bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı'nın manevralarının kokpit içerisinden kaydedildiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı

Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.