SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. Yılında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel gerçekleştirilen gösteri uçuşunun kokpit içi görüntülerini paylaştı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüksek teknolojisi, sarsılmaz inancı ve katı disipliniyle Türk Hava Kuvvetleri 114 yıldır semalarda. Atamızın izinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla gök vatanda her daim var olacağız. Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü yıl dönümüne özel olarak icra ettiğimiz gösterimizden görüntülerimizle sizi baş başa bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı'nın manevralarının kokpit içerisinden kaydedildiği anlar yer aldı.