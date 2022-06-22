Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in 101. kurtuluş yıl dönümü öncesinde keşif uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in 101. kurtuluş yıl dönümü öncesinde keşif uçuşu yaptı. İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de 25 Haziran'daki gösteri uçuşu öncesi İzmit semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Keşif uçuşunu Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nden takip edenler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Türk Hava Kuvvetleri Kocaeli Güncel Haberler

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