SOLOTÜRK'ten İstanbul'un Fethi Kutlamalarına Prova Uçuşu

İSTANBUL'un Fethi kutlamaları kapsamında 29 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Yenikapı'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK, 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde hazırlıklarına başladı. Ekip, bugün saat 15.00'te İstanbul semalarında gerçekleştirdiği çevre tanıma uçuşunun ardından saat 19.00 sıralarında Yenikapı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

'SOLOTÜRK HASTASIYIM'

SOLOTÜRK prova uçuşunu izlemek için Yenikapı Sahili'ne gelen Jale Türkent, "Hastasıyım. Zaten onu gördüğüm zaman dizlerim titriyor. Ağlıyorum, hep dua ediyorum Allah başlarına bir şey getirmesin diye. Şimdi ayın 29'unu bekliyorum. Yine buradayım. SOLOTÜRK nerede biz oradayız" şeklinde duygularını dile getirdi.

'KAPTANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İzleyiciler arasındaki Uçak Mühendisi Rıza Yılmaz, "1 yıldır özel bir uçuş okulunda çalışıyorum. Gösteri hakkında konuşmak istersem, hayalimdi. Burada bu kadar yakınlaşmak benim için bayağı bir duygulandırıcı oldu. Her zaman isteyeceğim SOLOTÜRK uçurmak. Hep aklımın ucunda bir yerde kalacak. Böyle bir şey için kaptanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için" dedi.