SOLOTÜRK'TEN İSTANBUL SEMALARINDA HEYECAN DOLU GÖSTERİ -1 - Haberler

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SOLOTÜRK'TEN İSTANBUL SEMALARINDA HEYECAN DOLU GÖSTERİ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRK Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, Yeşilköy'de yaptığı gösteriyle heyecan dolu anlar yaşattı.

TÜRK Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, Yeşilköy'de yaptığı gösteriyle heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek için çok sayıda kişi Yeşilköy sahiline geldi. SOLOTÜRK'ün birbirinden zor manevraları heyecan içinde izlendi. Sahildekiler o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Türk, Güncel, Haberler

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