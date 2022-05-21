SOLOTÜRK'TEN İSTANBUL SEMALARINDA HEYECAN DOLU GÖSTERİ -1 - Haberler

TÜRK Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, Yeşilköy'de yaptığı gösteriyle heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek için çok sayıda kişi Yeşilköy sahiline geldi. SOLOTÜRK'ün birbirinden zor manevraları heyecan içinde izlendi. Sahildekiler o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel