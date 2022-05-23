SOLOTÜRK'TEN GENÇ KARTALLAR HAFTASI GÖSTERİSİ - Haberler

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SOLOTÜRK'TEN GENÇ KARTALLAR HAFTASI GÖSTERİSİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Genç Kartallar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Solotürk'ün hafta sona yaptığı görüntüleri paylaştıMilli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu geleceğin pilotları için yapılan gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı, Genç Kartallar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Solotürk'ün hafta sona yaptığı görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu geleceğin pilotları için yapılan gösteri uçuşu nefesleri kesti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı, Solotürk, Güncel, Haberler

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