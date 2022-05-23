SOLOTÜRK'TEN GENÇ KARTALLAR HAFTASI GÖSTERİSİ - Haberler

SOLOTÜRK'TEN GENÇ KARTALLAR HAFTASI GÖSTERİSİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Genç Kartallar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Solotürk'ün hafta sona yaptığı görüntüleri paylaştıMilli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu geleceğin pilotları için yapılan gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Milli Savunma Bakanlığı, Genç Kartallar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Solotürk'ün hafta sona yaptığı görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu geleceğin pilotları için yapılan gösteri uçuşu nefesleri kesti
Demirören Haber Ajansı / Güncel