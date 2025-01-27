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SOLOTÜRK'ten Antalya'da Nefes Kesen Akrobasi Gösterisi

SOLOTÜRK'ten Antalya'da Nefes Kesen Akrobasi Gösterisi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'nın deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşlarıyla izleyenleri büyüledi. Alçak uçuş ve akrobatik manevralar, sahildeki vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstündeki eğitim uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Sahil bandında alçak uçuş yapan SOLOTÜRK'ün, yaptığı akrobasi hareketleri nefes kesti. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, gösteriyi izledi, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sergilenen farklı akrobatik manevralar yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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