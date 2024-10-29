SOLOTÜRK'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Gösteri

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotunun yerçekimine meydan okuyan gösterisi izleyenleri büyüledi.

Cumhuriyetin ilanının 101. yılı, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'daki kutlamalar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK Maltepe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotunun gösterisi nefesleri kesti

Maltepe etkinlik alanında toplanan vatandaşlar SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Murat Bakıcı'nın F16 uçağıyla gerçekleştirdiği gösteriyi büyük ilgiyle izledi.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı gösteri hayranlıkla izleyendi.

Aralarında alçak irtifa uçuşunun da bulunduğu nefes kesen manevralar sergileyen SOLOTÜRK pilotu Bakıcı, F-16 uçağından yaptığı anonsla kendisini izleyen vatandaşlara seslenerek Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Gösteri selamlama uçuşuyla sona erdi. Selamlama uçuşu sırasında alandaki vatandaşlar da pilotu el sallayarak selamladı.

"Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır"

Gösteri uçuşuna hayran kalan yurttaşlar ise ANKA'ya duygularını şu sözlerle ifade etti:

Mehmet Erkılıç: Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Kimse cumhuriyete dokunamaz.

Hatice Görgülü: SOLOTÜRK'le cumhuriyetimizin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah nice senelere diyoruz. Gurur duyduk.

Emre Özel: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Rahmetle anıyorum. SOLOTÜRK de muhteşemdi. Jet sesi özgürlüğün sesidir.