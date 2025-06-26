SOLOTÜRK, Polonya'da Gösteri Uçuşu İçin Yola Çıktı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Odlotowe Suwalki Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Polonya'ya intikal sürecini animasyon içeren videoyla paylaştı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Odlotowe Suwalki Airshow kapsamında Polonya'da 28 Haziran'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek ekibin uçuş süreci anlatıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Asena Filo Komutanlığına ait KC-135 tipi tanker uçağın yer aldığı uçuş süreci 3,5 saat dakika sürdü.

Konya'dan havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16, kendilerine eşlik eden tanker uçaktan Romanya ve Polonya üzerinde iki kez yakıt ikmali yaptı. Uçuşa SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı liderlik yaparken, Bakıcı'ya, SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir eşlik etti.

Suwalki Havalimanı'ndaki gösteri uçuşuna ilişkin bilgiler SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.