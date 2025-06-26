SOLOTÜRK, Polonya'da Gösteri Uçuşu İçin Yola Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Polonya'daki Odlotowe Suwalki Airshow kapsamında gerçekleştireceği gösteri uçuşu için intikal sürecini paylaştı. İki F-16 uçağı ve bir KC-135 tanker uçağı ile yapılan 3,5 saatlik uçuşta yakıt ikmali yapıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Odlotowe Suwalki Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapacağı Polonya'ya intikal sürecini animasyon içeren videoyla paylaştı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Odlotowe Suwalki Airshow kapsamında Polonya'da 28 Haziran'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek ekibin uçuş süreci anlatıldı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Asena Filo Komutanlığına ait KC-135 tipi tanker uçağın yer aldığı uçuş süreci 3,5 saat dakika sürdü.

Konya'dan havalanan SOLOTÜRK'e ait iki F-16, kendilerine eşlik eden tanker uçaktan Romanya ve Polonya üzerinde iki kez yakıt ikmali yaptı. Uçuşa SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı liderlik yaparken, Bakıcı'ya, SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir eşlik etti.

Suwalki Havalimanı'ndaki gösteri uçuşuna ilişkin bilgiler SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

14. kattan düşen Şeyma'nın şüpheli ölümüne savcılık "cinayet" dedi
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.