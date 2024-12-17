SOLOTÜRK Pilotları Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi takımı SOLOTÜRK pilotları, Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'ndeki Hattat Hüseyin Konferans Salonu'nda, öğrencilere SOLOTÜRK'ü tanıtıp, havacılık hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Bakıcı, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ne görev verilirse onu yapmakla mükellef olduklarını anlatan Bakıcı, "SOLOTÜRK, ülkemizin sahip olduğu kaynakları en yetkin şekilde kullanan, yetenekli pilotları sayesinde Türk Hava Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü temsil eden, pilotlarımızın ülke bekası için neleri başarabileceklerini gösteren, yurt içi ve dışında performansını estetik şekilde sergileyen gösteri ekibidir." dedi.

Bakıcı, ekipte az olmalarına rağmen dünyadaki diğer ekiplerden büyük işler çıkarttıklarını, bu gücü de Türk milletinden aldıklarını belirtti.

Ortaya konulan performansın, Türk milletinin gücünü gösterdiğine dikkati çeken Bakıcı, "Bizler sadece akrobasi pilotu değil aynı zamanda savaş pilotuyuz. İç görev harekatı, terörle mücadele veya diğer sektörlerde Türk hava sahasını koruma görevini aktif şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Erhan Aydemir ise pilot olarak, Karadeniz ve Ege Denizi'nin korunması gibi önemli görevlerde yer aldığını söyledi.

SOLOTÜRK ekibine geçen yıl dahil olduğunu anlatan Aydemir, "F-16 ile 3 bin saatin üzerinde uçuşum var. Şimdi de SOLOTÜRK eğitimlerine başladım. Yavaş yavaş şehre adapte olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından pilotlar öğrencilerden gelen soruları cevapladı.