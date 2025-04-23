23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

SOLOTÜRK Pilotları ÇOMÜ'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

SOLOTÜRK Pilotları ÇOMÜ'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaştı. Pilotlar, F-16'ların özellikleri hakkında bilgi verip, akademik etkinlikte soruları yanıtladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, ÇOMÜ Havacılık Kulübü'nün davetiyle düzenlenen etkinlikte, hava pilot binbaşı Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Bakıcı, dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını belirterek, "Gücümüzü ve motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Damarlarımızda akan bu deli kanı, çılgın Türk'ü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Aydemir de Çanakkale'de gösteri yapacak olmanın heyecanını taşıdığını aktardı.

F-16 uçaklarının teknik özellikleri ve mekanik sistemleri hakkında yapılan sunumun ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK, bugün, yarın ve cuma günü Çanakkale semalarında uçuş gösterileri yapacak.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.