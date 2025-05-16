SOLOTÜRK, Ordu'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Ordu'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, baharın gelişini kutlamak amacıyla Ordu'da prova uçuşu yaptı. Etkinlik, Perşembe ilçesi sahilinde gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Ordu semalarında 20 dakika prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, 20 Mayıs Salı günü saat 14.30'da Perşembe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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