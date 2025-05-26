SoloTürk, Ordu'da Bahar Etkinliklerinde Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

ORDU'da bahardan yaza geçişin sembolü olan 'Mayıs 7'si' etkinlikleri kapsamında SoloTürk tarafından gerçekleştirilen gösteri uçuşunun uçak içi görüntüleri paylaşıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SoloTürk, 20 Mayıs'ta Perşembe ilçesinde bahardan yaza geçişin kutlandığı 'Mayıs 7'si' etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SoloTürk'ün Ordu semalarındaki uçuşu, etkinliğe katılanlar tarafından heyecan ve beğeni ile izlendi. Uçuşu izlemek için sahil kesimlerine gelen çok sayıda vatandaş, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, akrobatik hareketlerin ardından tamamlandı.

SoloTürk'ün resmi sosyal medya hesaplarından bugün 'Mayıs 7'si etkinlikleri kapsamında Ordu Perşembe'de coşkulu bir gösteri icra etti' notuyla gösteri sırasındaki uçak içi görüntüler ve havadan kent manzarasını içeren bir video paylaşıldı. SoloTürk'ün bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, video sosyal medyada viral oldu.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: Ordu,