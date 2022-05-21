SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı - Haberler

SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı
AA - Mehmet Kara - Güncel
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SOLOTÜRK, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu, Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu, Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'ndan havalanan SOLOTÜRK gösteri ekibi, yaklaşık 15 dakika alçak ve yüksek irtifa uçuşu yaparak izleyenleri büyüledi.
Gösteriyi izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarına kaydetti.
AA / Mehmet Kara - Güncel