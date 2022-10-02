Tekirdağ haber... SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
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Tekirdağ haberler: Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, kent merkezinde sahil dolgu alan üzerinde gösteri sundu.
Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bazı seyirciler de gösteriye alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK, yaklaşık 25 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel