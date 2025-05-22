SOLOTÜRK Giresun'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi
Giresun'da düzenlenen Uluslararası Aksu Festivali'nde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu alçak uçuşlarla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
GİRESUN'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti.
Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun Kalesi, Botanik Parkı ve sahili dolduranlar, gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel