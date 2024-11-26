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SOLOTÜRK, Gelibolu'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteride, uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ile Binbaşı Erhan Aydemir görev aldı.

Sunumunu SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen'in icra ettiği, müzikte SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı'nın yer aldığı etkinliği ellerinde Türk bayrakları ile ilgi ve heyecanla izleyen Gelibolulular, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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