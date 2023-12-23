SOLOTÜRK, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için prova yaptı
SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı. Prova uçuşu, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi ve birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gösteri yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.
SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı.
SOLOTÜRK pilotlarının provasını, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.
İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü.
SOLOTÜRK'ün gösterisi, yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.