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SOLOTÜRK Ekibi Çanakkale Valisi'ni Ziyaret Etti

SOLOTÜRK Ekibi Çanakkale Valisi'ni Ziyaret Etti
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluşu dolayısıyla düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti. Vali, ekibe başarılar diledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Gelibolu'nun kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK ekibi Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen ve Hava Astsubay Üsçavuş Muhammet Bölükbaşı, Vali Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toraman, SOLOTÜRK ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

SOLOTÜRK ekibi, Vali Toraman'a günün anısına Kilitbahir'deki "Dur Yolcu" yazısının üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK pilotunun yer aldığı imzalı fotoğrafı hediye etti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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