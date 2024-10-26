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SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. Yılında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. Yılında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Maltepe Sahil Parkı'nda prova yaptı. Prova uçuşu sırasında F-16 uçaklarıyla yapılan akrobasi hareketleri ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Maltepe Sahil Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul semalarında iki uçakla selamlama uçuşu, 29 Ekim Salı günü de aynı saatte Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel

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