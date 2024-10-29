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SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gösteri Uçuşu Yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, F-16 savaş uçakları ile akrobasi hareketleri yapılarak alev topları da kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Maltepe Sahil Parkı'nın üzerinde yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayraklarıyla alanı dolduran 7'den 70'e her yaştan kişi, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

SOLOTÜRK'ün saat 16.00'da başlayan gösteri uçuşu 24 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel

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