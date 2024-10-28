SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı Öncesi İstanbul'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da selamlama uçuşu yaptı. Uçuş, F-16 uçaklarıyla gerçekleştirildi ve akrobasi hareketleri ile vatandaşların ilgisini çekti.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.
Kuleli ve Boğaz çevresinde selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini seyredip cep telefonlarıyla kaydetti.
Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürdü.