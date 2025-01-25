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SOLOTÜRK Antalya'da Akrobasi Uçuşlarına Devam Ediyor

SOLOTÜRK Antalya'da Akrobasi Uçuşlarına Devam Ediyor
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşlarına devam ediyor. Uçuşlar, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı.

Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.

İzleyenler, pilotun yaptığı çeşitli akrobatik hareketleri cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Sahil güvenlik botu ise açıklarda önlem aldı.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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