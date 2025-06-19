SOLOTÜRK, Adapazarı'nda Kurtuluş Yıldönümü İçin Gösteri Uçuşu Provası Yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. Prova uçuşu 25 dakika sürdü ve izleyiciler pilotun akrobasi hareketlerini kaydetti.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.
Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel