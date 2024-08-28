SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı için çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, bugün çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunun ise bugün saat 18.00'de yapılacağı bildirildi.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cuma günü Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesinde çevre tanıma uçuşu ise bugün gerçekleştirildi. SOLOTÜRK, Yenikapı semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çevre tanıma uçuşunu takip eden birçok kişi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.