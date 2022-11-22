Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başkent Honiara'nın 57 kilometre güneybatısında yerel saatle 13.03'te 7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi. Solomon Adaları Meteoroloji Ajansı, Guadalcanal bölgesinde 15 kilometre derinlikte meydana gelen depreme yönelik tsunami riski bulunmadığını duyurdu. Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli dalgaların ada ülkesi kıyılarına yaklaşabileceğini açıkladı. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Solomon Adaları Araştırma Güncel Haberler

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